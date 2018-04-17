Корпоративный музей «ОДК-СТАР» стал победителем всероссийского конкурса 

Мультимедийный музей пермского предприятия «ОДК-СТАР», входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, стал победителем I Открытого Всероссийского конкурса «Корпоративный музей — 2018» в номинации «Интерактивный музей».
«ОДК-СТАР» (расшифровывается как «Системы топливопитания и автоматического регулирования) — единственное в России предприятие, которое разрабатывает и производит комплексные системы автоматического управления газотурбинных двигателей (ГТД) воздушных судов, промышленных ГТД.
Конкурс „Корпоративный музей — 2018“ проводился в конце марта в Перми, организатором выступило пермское представительство Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО). На суд компетентного жюри были представлены экспозиции 16 музеев предприятий из десяти российских городов. Среди участников были такие предприятия, как »Газпром добыча Уренгой», «Т Плюс», Кировский завод, «Мотовилихинские заводы» и другие. Корпоративные музеи боролись за победу в номинациях «Музей года», «Выставка года», «Экспозиция года», «Открытый музей» и «Интерактивный музей».
Обновленный музей «ОДК-СТАР» открыл двери для посетителей в августе 2015 года. В основу создания новой экспозиции была положена идея демонстрации уникальности предприятия, его высокой значимости для авиакосмического комплекса России. Более 1,5 тыс. экспонатов разместились на площади 270 кв. м — исторической и современной. Музей оснащен самыми современными мультимедийными системами — информационными киосками и видеостеной для демонстрации тематических фильмов. Все это позволяет в интересной и доступной форме рассказывать о людях, создающих историю завода, а также о достижениях и перспективах развития «ОДК-СТАР». Корпоративный музей предприятия выступает также площадкой для обучения и развития персонала предприятия.
«Корпоративный музей «ОДК-СТАР» — это и душа, и хранилище памяти, и площадка для общения, роста и развития наших сотрудников и гостей предприятия, — отмечает управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко. — Мы действительно вложили в него все лучшее, весь опыт, накопленный за почти 80-летнюю историю предприятия, а по форме сделали его интерактивным и ультрасовременным».
«ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания систем автоматического управления газотурбинных двигателей воздушных судов, промышленных и морских газотурбинных двигателей. Входит вОбъединенную двигателестроительную корпорацию.