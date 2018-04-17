Корпоративный музей «ОДК-СТАР» стал победителем всероссийского конкурса

«ОДК-СТАР» (расшифровывается как «Системы топливопитания и автоматического регулирования) — единственное в России предприятие, которое разрабатывает и производит комплексные системы автоматического управления газотурбинных двигателей (ГТД) воздушных судов, промышленных ГТД.

Кировский завод, Конкурс „Корпоративный музей — 2018“ проводился в конце марта в Перми, организатором выступило пермское представительство Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО). На суд компетентного жюри были представлены экспозиции 16 музеев предприятий из десяти российских городов. Среди участников были такие предприятия, как » Газпром добыча Уренгой», «Т Плюс» «Мотовилихинские заводы» и другие. Корпоративные музеи боролись за победу в номинациях «Музей года», «Выставка года», «Экспозиция года», «Открытый музей» и «Интерактивный музей».

Обновленный музей «ОДК-СТАР» открыл двери для посетителей в августе 2015 года. В основу создания новой экспозиции была положена идея демонстрации уникальности предприятия, его высокой значимости для авиакосмического комплекса России. Более 1,5 тыс. экспонатов разместились на площади 270 кв. м — исторической и современной. Музей оснащен самыми современными мультимедийными системами — информационными киосками и видеостеной для демонстрации тематических фильмов. Все это позволяет в интересной и доступной форме рассказывать о людях, создающих историю завода, а также о достижениях и перспективах развития «ОДК-СТАР». Корпоративный музей предприятия выступает также площадкой для обучения и развития персонала предприятия.

«Корпоративный музей «ОДК-СТАР» — это и душа, и хранилище памяти, и площадка для общения, роста и развития наших сотрудников и гостей предприятия, — отмечает управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко . — Мы действительно вложили в него все лучшее, весь опыт, накопленный за почти 80-летнюю историю предприятия, а по форме сделали его интерактивным и ультрасовременным».

«ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания систем автоматического управления газотурбинных двигателей воздушных судов, промышленных и морских газотурбинных двигателей. Входит вОбъединенную двигателестроительную корпорацию.