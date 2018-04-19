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Выставка текстильных игрушек открылась в «Огоньке» на Зеленоградской
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Выставка текстильных игрушек открылась в «Огоньке» на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В понедельник, 16 апреля, в клубе «Огонек» района Ховрино открылась выставка текстильных игрушек Анны Журкиной «Сказка своими руками». Как рассказала художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова, ее по-настоящему сказочные, яркие персонажи никого не оставят равнодушным.
— Техника исполнения: грунтованный текстиль или текстиль запеченный. Для украшения Анна Журкина использует стразы, бусины и другие интересные детали, — уточнила художественный руководитель клуба.
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Ознакомиться с экспозицией могут все желающие. Вход свободный. (то)
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