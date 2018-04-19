Выставка текстильных игрушек открылась в «Огоньке» на Зеленоградской

В понедельник, 16 апреля, в клубе «Огонек» района Ховрино открылась выставка текстильных игрушек Анны Журкиной «Сказка своими руками». Как рассказала художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова , ее по-настоящему сказочные, яркие персонажи никого не оставят равнодушным.

— Техника исполнения: грунтованный текстиль или текстиль запеченный. Для украшения Анна Журкина использует стразы, бусины и другие интересные детали, — уточнила художественный руководитель клуба.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Ознакомиться с экспозицией могут все желающие. Вход свободный. (то)