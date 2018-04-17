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Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки, посвященной революционеру
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Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки, посвященной революционеру 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Эрнесто Гевара, сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, прибыл в Крым, где откроет выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе минкультуры республики.
"Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду запланировано открытие выставки «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы», — сказал собеседник агентства.
Выставка пройдет в Симферополе в библиотеке имени Франко. Ожидается участие главы Крыма Сергея Аксенова.
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