Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки, посвященной революционеру

"Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду запланировано открытие выставки «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы», — сказал собеседник агентства.