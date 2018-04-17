В храме святителя Иннокентия на Дмитровке открылась фотовыставка протоиерея Игоря Пчелинцева

Фотовыставка «40 фотографий Святой земли» протоиерея Игоря Пчелинцева открылась в храме святителя Иннокентия, митрополита Московского на Дмитровском шоссе. Как сообщил волонтер храма, экспозиция будет доступна до 30 апреля.

— На выставке представлены фотоработы, которые Пчелинцев сделал во время своей службы ключарем подворья праведной Тавифы в Яффе в городе Тель-Авив, — прокомментировал волонтер храма.

Отметим, что вход на выставку открыт для всех желающих. Возрастные ограничения отсутствуют.

Храм святителя Иннокентия, митрополита Московского расположен по адресу Дмитровское шоссе, вл. 66. (то)