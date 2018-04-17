В Праге открылась российская выставка о Холокосте

В библиотеке чешского парламента в Праге открылась российская выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», посвященная освобождению советской армией нацистских концлагерей на оккупированных территориях. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии открытия выставки, среди прочих, присутствовал посол России в Чехии Александр Змеевский. В своем выступлении он напомнил о ключевой роли Красной Армии в разгроме нацистской Германии, а также подчеркнул важность сохранения исторической памяти и передачи ее молодому поколению.

С мнением Змеевского был солидарен спикер Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента Радек Вондрачек, также посетивший мероприятие. «Выставка очень важна, чтобы напомнить, особенно молодым поколениям, об ужасах, которые принес народам фашизм. Уничтожались [гитлеровцами] так называемые „второсортные народы“, среди которых были не только евреи. У нацистов существовали соответствующие планы и в отношении славян. Нам нельзя забывать историю. Нужно пресекать попытки пересмотреть ее», — отметил Вондрачек.

Посетители выставки могут ознакомиться более чем с 80 документами из архивов ряда стран, в том числе России, Израиля, Германии и США. Инициатором идеи выставки являются российский научно-просветительский центр «Холокост» и Российский еврейский конгресс.