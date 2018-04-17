Ещё
День космонавтики отпраздновали студенты МАИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

День космонавтики отпраздновали студенты МАИ 

Управа района Сокол города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В честь Дня космонавтики Московский авиационный институт района Сокол на минувшей неделе провёл ряд тематических мероприятий. Одним из главных, по словам устроителей, стало торжественное открытие выставки коллекции фотографий космонавтов с их оригинальными автографами.
–Коллекция — дар маёвскому музею от коллекционера из Германии, — сообщили в пресс-центре вуза. — На выставке есть ставшие уже историей известные и неизвестные снимки «русских героев космоса», начиная с самого первого космонавта Земли — Юрия Гагарина.
Гости встречи не только стали участниками торжественного открытия, но и поделились своими дальнейшими планами, мыслями по поводу освоения космического пространства и возможности будущих полётов на Марс. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Музей на Соколе выбрал победителя творческого конкурса сочинений Посиделки в русских народных традициях устроили на Соколе О транспортной инфраструктуре и результатах благоустройства в округе рассказал префект САО в документальной ленте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение