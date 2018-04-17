День космонавтики отпраздновали студенты МАИ

В честь Дня космонавтики Московский авиационный институт района Сокол на минувшей неделе провёл ряд тематических мероприятий. Одним из главных, по словам устроителей, стало торжественное открытие выставки коллекции фотографий космонавтов с их оригинальными автографами.

–Коллекция — дар маёвскому музею от коллекционера из Германии, — сообщили в пресс-центре вуза. — На выставке есть ставшие уже историей известные и неизвестные снимки «русских героев космоса», начиная с самого первого космонавта Земли — Юрия Гагарина

Гости встречи не только стали участниками торжественного открытия, но и поделились своими дальнейшими планами, мыслями по поводу освоения космического пространства и возможности будущих полётов на Марс. (ео)