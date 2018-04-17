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Выставка картин «Рифмы цвета» откроется в музее «Садовое кольцо»
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Выставка картин «Рифмы цвета» откроется в музее «Садовое кольцо» 

Управа района Мещанский города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Свои работы на ней представит художница Мария Туманова.
В основном, на экспозиции выставят картины в технике живопись, но будут встречаться и графические работы.
— У всех картин есть одна общая черта — взаимодействие цвета и слова. Художница на полотнах размышляет о переплетении словесных и изобразительных образов, — рассказали в пресс-службе музея.
В экспозицию войдут 22 работы. Гости увидят пейзажи и натюрморты, которые написаны в близком к импрессионизму стиле.
Выставка будет работать до 6 мая.
Гости музея смогут увидеть работы по адресу: проспект Мира, дом 14, строение 10. Вход свободный. Часы работы учреждения можно уточнить на сайте.
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