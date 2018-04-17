Выставка картин «Рифмы цвета» откроется в музее «Садовое кольцо»

Свои работы на ней представит художница Мария Туманова

В основном, на экспозиции выставят картины в технике живопись, но будут встречаться и графические работы.

— У всех картин есть одна общая черта — взаимодействие цвета и слова. Художница на полотнах размышляет о переплетении словесных и изобразительных образов, — рассказали в пресс-службе музея.

В экспозицию войдут 22 работы. Гости увидят пейзажи и натюрморты, которые написаны в близком к импрессионизму стиле.

Выставка будет работать до 6 мая.

Гости музея смогут увидеть работы по адресу: проспект Мира, дом 14, строение 10. Вход свободный. Часы работы учреждения можно уточнить на сайте.