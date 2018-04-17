«Новые передвижники» рассказывают миру о России

Представители творческого объединения «Новые передвижники» показали свое искусство в Московском парламентском центре, где на днях открылась выставка их работ. Главной идеей объединения, основанного в 2009 году, стала передача информации о местах, людях и событиях, оказавших и оказывающих значительное влияние на формирование российской и мировой культуры.

Средствами художественного искусства более 60 постоянных участников объединения доносят до адресата позитивный образ России и рассказывают о ее миролюбии и созидательном потенциале.

«В самом слове «передвижники» заложена история. И я искренне рад, что объектом творчества стала наша замечательная и всеми любимая Москва. Далеко не каждый может сконцентрировать взгляд на том, где он живет и что его окружает в повседневной жизни. А благодаря работам «Новых передвижников» посетители выставки смогут увидеть такие уголки столицы, которые сохраняют и передают ее неповторимую атмосферу. Картины очень разные, но в них — настроение людей, искренне любящих свой город», — отмечает Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

О продолжении лучших традиций реализма и трудном пути художника рассказал художественный руководитель проекта «Палитра реальности — Русский мир», народный художник России, действительный член Российской академии художеств, секретарь Союза художников России Геннадий Правоторов:

«Сегодня на Западе доминирует идеология антиэстетики, и реалистическое искусство уже не воспринимается публикой. Больше востребован чистый холст с пятном. Но в человеке неистребимо стремление к красоте. Творческое объединение «Новые передвижники» хочет сохранить реалистическую школу и удержать уровень профессионализма».