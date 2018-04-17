Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки в честь своего отца

Эрнесто Гевара, сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары, прибыл в Крым на открытие выставки фотодокументов, посвящённой его отцу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры республики.

«Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду (18 апреля. — RT) запланировано открытие выставки «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы», — уточнил собеседник агентства.

Мероприятие пройдёт в библиотеке имени Ивана Франко в Симферополе.

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