Ещё
Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки в честь своего отца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки в честь своего отца 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: Вестник Кавказа
Эрнесто Гевара, сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары, прибыл в Крым на открытие выставки фотодокументов, посвящённой его отцу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры республики.
«Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду (18 апреля. — RT) запланировано открытие выставки «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы», — уточнил собеседник агентства.
Мероприятие пройдёт в библиотеке имени Ивана Франко в Симферополе.
Ранее НСН сообщала о выставке «Архитектура и градостроительство боспорских городов» в Крыму.
RT на русском: последние новости
В Москве появится новый музей современного искусства На ВДНХ завершили реставрацию скульптур Центрального павильона В российских театрах побывали 40 млн зрителей в 2017 году
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение