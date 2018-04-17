«Путешествие во времени» ждет участников «Библионочи» в районе Люблино

Мастер-класс по использованию перьевой ручки дадут в библиотеке № 130 района Люблино.

Такое своеобразное «путешествие во времени» ждет участников всероссийской акции «Библионочь». Также гости смогут посетить лекции и выставки.

— В двух холлах библиотеки будут проходить выставки бытовых предметов, характерных для эпохи Тургенева, — сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Петелина. — Здесь разместятся фотобокс для памятной фотографии, уголок «Проба пера» для желающих научиться пользоваться перьевой ручкой. Также состоятся лекции «Тургенев и шахматы» и «Музей Тургенева в Москве».

Гостей ждут 21 апреля по адресу: улица Краснодарская, 20/1.