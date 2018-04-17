Скульптура Бабы Яги представит Россию на международной выставке в Дубае

Она появится на выставке World Art Dubai (Дубаи, ОАЭ, 18 — 21 апреля 2018 года). Цель проекта «Культурный код ext. 007 (643 RUS)» — пробудить у зрителей интерес к древнейшей русской истории и мифологии.

Впервые Баба Яга была представлена в инсталляции Ирины на выставке современного искусства Miami Art Week в декабре 2017 года (Майами, США).

«Одна из основных идей моего нового проекта — показать ценность связи между прошлым и настоящим. История как часть генетической памяти — важный фундамент, поэтому я использую элементы русского культурного кода и древней письменности. Сочетая их с современными универсальными коммуникационными символами, я хотела создать такое пространство, где одновременно есть место для национального и глобального, древнего и современного, мистического и рационального», — рассказывает Ирина Лагошина.

В древней русской мифологии одна из функций Бабы Яги — сохранение и передача сакральных знаний новому поколению. В проекте Ирины она делится ими с помощью «руницы» — древнего письма, которое использовалось нашими предками тысячи лет назад.

Зрителям предложат принять участие в социологическом опросе. А специально разработанное для выставки приложение позволит им не только погрузиться в разные смысловые уровни арт-проекта, но и сохранить память о нём.

https://baba-yaga.com/main/ сайт Бабы Яги.

Фото: пресс— служба Ирины Лагошиной

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