Венгерская фармкомпания профинансирует реставрацию экспонатов Эрмитажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. / ТАСС /. Крупная венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter окажет финансовую поддержку научной реставрации некоторых экспонатов Государственного Эрмитажа . Согласно подписанному во вторник в Петербурге протоколу о намерениях, первый объектом в рамках проекта станет античная скульптура Афродиты (Венеры Гатчинской), сообщили в пресс-службе музея.

" [Соглашение] предполагает заботу о тех экспонатах, которые являются своего рода символами женской красоты разных эпох", — отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в видеообращении к участникам церемонии подписания.

В рамках протокола компания намерена в течение трех лет осуществлять финансовую поддержку реставрационных проектов музея. Мраморную скульптуру Афродиты, или Венеры Гатчинской, созданную в Риме в III-II вв. до н. э. и привезенную в Санкт-Петербург в 1768 году, планируют вернуть в экспозицию после реставрации в апреле 2019 года. Как отметили в музее, считается, что ее приобрел в Риме первый президент Академии художеств Иван Шувалов для парка Сильвия, расположенного около Гатчинского дворца. В собрание Эрмитажа ее передали в 1886 году.

Сотрудничество с Эрмитажем осуществляют в рамках проекта компании, направленного на повышение осведомленности женщин в вопросах репродуктивного здоровья. Венгерская компания является одним из крупнейших в Восточной Европе производителей лекарственных препаратов. Завод Gedeon Richter в России открыли более 20 лет назад. Он стал первой иностранной производственной площадкой компании. По данным компании, продажи в России составляют около 21% от общего объема продаж в странах ее присутствия.

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В его состав входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».