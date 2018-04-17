В. Мединский открыл выставку к 180-летию со дня рождения И. Крамского в Российской академии художеств 

Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл выставку к 180-летию со дня рождения Ивана Крамского в Российской академии художеств, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Мы сегодня открываем в стенах Российской академии художеств выставку И. Крамского, она приурочена сразу к нескольким юбилейным датам. Это 180 лет со дня рождения художника, 260 лет Российской академии художеств и 85 лет Воронежскому художественному музею имени И. Крамского. Я всех искренне поздравляю с этими датами», — сказал В. Мединский.
На выставке «В кругу товарищей. К 180-летию со дня рождения И. Н. Крамского» представлены около 60 произведений живописи и графики из собрания Воронежского художественного музея. Помимо работ И. Крамского, в залах на ул. Пречистенка демонстрируются полотна передвижников, товарищей И. Крамского: Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Григория Мясоедова, Василия Поленова, Виктора и Аполлинария Васнецовых, работы Александра Бучкури. Впервые будут экспонироваться этюд Федора Васильева, работа Владимира Маковского «Водяная мельница», офорты Ивана Шишкина, а также два рисунка Ильи Репина.