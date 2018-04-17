В. Мединский открыл выставку к 180-летию со дня рождения И. Крамского в Российской академии художеств

«Мы сегодня открываем в стенах Российской академии художеств выставку И. Крамского, она приурочена сразу к нескольким юбилейным датам. Это 180 лет со дня рождения художника, 260 лет Российской академии художеств и 85 лет Воронежскому художественному музею имени И. Крамского. Я всех искренне поздравляю с этими датами», — сказал В. Мединский.