На выставке в Курской области представили редкие оцифрованные фото из архива ТАСС

КУРСК, 17 апреля. / ТАСС /. Фотовыставка редких кадров из оцифрованного архива информационного агентства ТАСС, на которых запечатлены деятели культуры и самые яркие сюжеты времен советской эпохи, открылась во вторник в городе Железногорск Курской области. Жители региона стали первыми, кто увидел экспозицию «Культура в объективе ТАСС» в рамках фестиваля искусств «АРТ-ОКНО», сообщила ТАСС во вторник руководитель фестиваля Марьяна Золина.

"На выставке представлены 30 фотокартин — фотографий из архива ТАСС, которые были оцифрованы в рамках большого проекта по работе с архивами, который был запущен в 2016 году. Вот за два года информационное агентство оцифровало огромное количество снимков, которые были сделаны в советский период. Ряд из них можно назвать, наверное, культовыми, потому что там запечатлены сюжеты из истории советской культуры и герои — люди, которые были популярны именно в то время, которые являются символами ушедшей эпохи", — сказала Золина.

На фотографиях — один из первых цветных портретов русской и советской балерины Галины Улановой , фотографии Эдиты Пьехи и поэта Булата Окуджавы , президент США Рональд Рейган , выступивший с новогодним поздравлением советского народа в 1988 году. «Их можно охарактеризовать одной темой — культура в объективе ТАСС, это фотоработы, которые был посвящены либо событиям в области культуры, либо персонажам, героям, известным людям, артистам, актерам, исполнителям, которые стали культовыми впоследствии, а на тот момент были очень популярными, известными людьми, задающими тон всей советской культуре», — отметила Золина.

По словам руководителя фестиваля, выставка, впервые представленная в Железногорске, продлится до 6 мая. Затем она отправится в малые города Белгородской области — Губкин и Старый Оскол. Завершит свое путешествие экспозиция в Оренбурге, в рамках кинофестиваля «Восток & Запад».

О фестивале

Региональный фестиваль «АРТ-ОКНО» учрежден в 2017 году благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» для предоставления равного доступа к культуре для жителей небольших городов из разных регионов России. География фестиваля охватывает Белгородскую, Курскую и Оренбургскую области. В рамках него проходят гастроли театров, выставки и мастер-классы.