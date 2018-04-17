Художники украсили новый корпус Морозовской детской больницы в рамках проекта «ARTерия»

Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на открытии проекта.

«Это абсолютно добрая акция, движение души, люди сами пожелали сделать такие места, где действительно часто встречаются с болью, страданием, тяжелыми эмоциями, сделать пребывание в этих стенах чуть более радостным, спокойным. Я очень надеюсь, что тот этап, который презентуется здесь сегодня, он тоже доставит позитивные эмоции тем, кто придет сюда», — сказал А. Кибовский.

Художники изменили элементами современного искусства вестибюль и коридоры больницы с первого по третий этаж, в дальнейшем планируется наполнить предметами искусства все семь этажей больницы. Среди экспонатов в больнице установлена 5-метровая скульптура ДНК, сложенная из разноцветных кубиков, радужная колонна, коллекция ретро-игрушек, авторская плитка с отпечатками детских ладошек и другие объекты.