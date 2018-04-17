Ещё
Художники украсили новый корпус Морозовской детской больницы в рамках проекта «ARTерия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художники украсили новый корпус Морозовской детской больницы в рамках проекта «ARTерия» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на открытии проекта.
«Это абсолютно добрая акция, движение души, люди сами пожелали сделать такие места, где действительно часто встречаются с болью, страданием, тяжелыми эмоциями, сделать пребывание в этих стенах чуть более радостным, спокойным. Я очень надеюсь, что тот этап, который презентуется здесь сегодня, он тоже доставит позитивные эмоции тем, кто придет сюда», — сказал А. Кибовский.
Художники изменили элементами современного искусства вестибюль и коридоры больницы с первого по третий этаж, в дальнейшем планируется наполнить предметами искусства все семь этажей больницы. Среди экспонатов в больнице установлена 5-метровая скульптура ДНК, сложенная из разноцветных кубиков, радужная колонна, коллекция ретро-игрушек, авторская плитка с отпечатками детских ладошек и другие объекты.
Проект «ARTерия» инициирован департаментом культуры Москвы, Фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Попечительским советом Морозовской больницы.
Агентство «Москва»: последние новости
В.Мединский открыл выставку к 180-летию со дня рождения И.Крамского в Российской академии художеств Л.Печатников: Современных художников привлекут к оформлению еще трех столичных больниц Стихи 30 московских поэтов представят в рамках «Библионочи-2018» на выставке в центре столицы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Что стало со звездами «Аншлага»19
Секс по-настоящему в кино
Тест: угадайте актеров русского происхождения
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение