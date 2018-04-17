Л. Печатников: Современных художников привлекут к оформлению еще трех столичных больниц

Арт-проект «ARTерия», в рамках которого художники украсили новый корпус Морозовской детской больницы, будет реализован также в Тушинской детской городской больнице, Филатовской больнице, а также и детской больнице им. Г. Сперанского. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Мы реализуем это не только в Морозовской больнице, но и в других больницах. У нас несколько крупных больниц. У нас хорошо работает Тушинская больница, хорошо работает больница им. Г. Сперанского, хорошо работает Филатовская больница, но Морозовская стала на некоторое время центром нашего внимания, потому что она совсем новая и такой высокой технологии как здесь, в других больницах мы пока не могли себе позволить, но будем развиваться дальше», — сказал Л. Печатников.