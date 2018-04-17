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Л. Печатников: Современных художников привлекут к оформлению еще трех столичных больниц
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Л. Печатников: Современных художников привлекут к оформлению еще трех столичных больниц 

Агентство «Москва» 1 час назад
Арт-проект «ARTерия», в рамках которого художники украсили новый корпус Морозовской детской больницы, будет реализован также в Тушинской детской городской больнице, Филатовской больнице, а также и детской больнице им. Г. Сперанского. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
«Мы реализуем это не только в Морозовской больнице, но и в других больницах. У нас несколько крупных больниц. У нас хорошо работает Тушинская больница, хорошо работает больница им. Г. Сперанского, хорошо работает Филатовская больница, но Морозовская стала на некоторое время центром нашего внимания, потому что она совсем новая и такой высокой технологии как здесь, в других больницах мы пока не могли себе позволить, но будем развиваться дальше», — сказал Л. Печатников.
Проект «ARTерия» в новом корпусе Морозовской детской больницы инициирован департаментом культуры Москвы, Фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина и Попечительским советом Морозовской больницы. 17 апреля прошла презентация первого этапа, в рамках которого художники изменили элементами современного искусства вестибюль и коридоры больницы с первого по третий этаж, в дальнейшем планируется наполнить предметами искусства все семь этажей больницы. Среди экспонатов в больнице установлена 5-метровая скульптура ДНК, сложенная из разноцветных кубиков, радужная колонна, коллекция ретро-игрушек, авторская плитка с отпечатками детских ладошек и другие объекты.
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