Аппликации из бумаги создадут в центре на Коминтерна

В Культурном центре на улице Коминтерна 23 апреля состоится мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Аппликация из бумаги». Об этом сообщила PR-менеджер учреждения Светлана Шило.

— Маленькие художники будут создавать звездное небо и млечный путь, ракеты и космонавтов под руководством опытного ведущего и художника, — уточнила Шило.

Всех желающих ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. Начало в 18.30. Вход свободный по предварительной записи по телефону 8 (495) 471-45-66.

Ограничение по возрасту 6+. (вт)