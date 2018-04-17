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Аппликации из бумаги создадут в центре на Коминтерна
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Аппликации из бумаги создадут в центре на Коминтерна 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на улице Коминтерна 23 апреля состоится мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Аппликация из бумаги». Об этом сообщила PR-менеджер учреждения Светлана Шило.
— Маленькие художники будут создавать звездное небо и млечный путь, ракеты и космонавтов под руководством опытного ведущего и художника, — уточнила Шило.
Всех желающих ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. Начало в 18.30. Вход свободный по предварительной записи по телефону 8 (495) 471-45-66.
Ограничение по возрасту 6+. (вт)
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