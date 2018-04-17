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Добровольческий форум в Ленобласти соберет лучших волонтеров
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Добровольческий форум в Ленобласти соберет лучших волонтеров 

Ivyborg.ru 54 минуты назад
В Ленинградской области 20-22 апреля в областном центре «Молодежный» пройдет форум «Доброволец ЛО».
Целью форума является создание образовательной платформы для развития перспективных направлений добровольчества в 47 регионе. Участниками станут около 100 человек, в том числе 18 лучших волонтеров, которые победили в региональном этапе конкурса «Доброволец России», а также руководители добровольческих и молодежных общественных организаций области, специалисты администраций, курирующие добровольчество в районах.
В программе форума панельная дискуссия, тренинги, мастер-классы, которые позволят участникам форума успешно развивать добровольчество в регионе.
Участники мероприятия также смогут услышать лекцию по актерскому искусству, которую прочтет доцент кафедры театрального искусства факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета Семен Фридлянд. В программе также лекция по ораторскому искусству от актриса театра и кино Ольга Деревянченко.
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