Добровольческий форум в Ленобласти соберет лучших волонтеров

В Ленинградской области 20-22 апреля в областном центре «Молодежный» пройдет форум «Доброволец ЛО».

Целью форума является создание образовательной платформы для развития перспективных направлений добровольчества в 47 регионе. Участниками станут около 100 человек, в том числе 18 лучших волонтеров, которые победили в региональном этапе конкурса «Доброволец России», а также руководители добровольческих и молодежных общественных организаций области, специалисты администраций, курирующие добровольчество в районах.

В программе форума панельная дискуссия, тренинги, мастер-классы, которые позволят участникам форума успешно развивать добровольчество в регионе.