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Пенсионеры из Щербинки посетили художественную галерею
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Пенсионеры из Щербинки посетили художественную галерею 

Администрация городского округа Щербинка 35 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Получатели социальных услуг 16 апреля побывали в Московской государственной галерее народного художника Союза советских социалистических республик Александра Шилова.
Посетить культурное учреждение стало возможным, благодаря проекту «Добрый автобус».
Как сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский», более 20 пенсионеров смогли познакомиться с живописной экспозицией советского художника.
Проект «Добрый автобус» организован тремя столичными департаментами. Он ставит своей целью поддержку пожилых людей в развитии их мобильности и социальной включенности.
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