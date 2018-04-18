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В Богородском состоятся «Маяковские чтения»
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В Богородском состоятся «Маяковские чтения» 

Официальный сайт управы района Богородское 3 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На мероприятии поэты и художники Москвы прочитают свои лучшие стихи, расскажут о своем творчестве.
В субботу, 21 апреля, галерея «Богородское» в рамках программы «Библионочь-2018» организует «Маяковские чтения», любимые москвичами поэтические вечера. Резиденты «Маяков» — поэты и художники — прочитают свои лучшие стихи, ответят на вопросы любителей поэзии, расскажут о своем творчестве, а также поведают историю возникновения «Маяковских чтений».
Кроме того посетители Выставочного зала «Богородское» осмотрят экспозицию, которая рассказывает о непростой судьбе первых участников «Маяковских чтений». Напомним, что традиция собираться возле памятника Владимиру Маяковскому возникла в 1959 году, но в 1965 году творческие вечера были запрещены и только спустя более 50 лет проект получил вторую жизнь.
«Маяковские чтения» собирают сегодня слушателей каждое последнее воскресень
е месяца — с апреля по октябрь. Здесь на открытой площадке может выступить или прочитать стихи в порядке живой очереди каждый желающий.
Начало мероприятия в 20 часов. Адрес: ул. Открытое шоссе, д. 5, к. 6.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 16+.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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