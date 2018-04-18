В Богородском состоятся «Маяковские чтения»

На мероприятии поэты и художники Москвы прочитают свои лучшие стихи, расскажут о своем творчестве.

В субботу, 21 апреля, галерея «Богородское» в рамках программы «Библионочь-2018» организует «Маяковские чтения», любимые москвичами поэтические вечера. Резиденты «Маяков» — поэты и художники — прочитают свои лучшие стихи, ответят на вопросы любителей поэзии, расскажут о своем творчестве, а также поведают историю возникновения «Маяковских чтений».

Кроме того посетители Выставочного зала «Богородское» осмотрят экспозицию, которая рассказывает о непростой судьбе первых участников «Маяковских чтений». Напомним, что традиция собираться возле памятника Владимиру Маяковскому возникла в 1959 году, но в 1965 году творческие вечера были запрещены и только спустя более 50 лет проект получил вторую жизнь.

«Маяковские чтения» собирают сегодня слушателей каждое последнее воскресень

е месяца — с апреля по октябрь. Здесь на открытой площадке может выступить или прочитать стихи в порядке живой очереди каждый желающий.

Начало мероприятия в 20 часов. Адрес: ул. Открытое шоссе, д. 5, к. 6.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 16+.