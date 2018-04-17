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Кошки и собаки ищут дом
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Кошки и собаки ищут дом 

GEO 2 часа назад
Фото: GEO
Посетителей будут ждать 20 шкодных, забавных, игривых и невероятно милых щенков, которые готовы стать домашними. Взрослые, но не менее симпатичные собаки тоже, как и самые добрые коты из приютов Москвы и Подмосковья. Всего организаторы «Юна-Фест» представят более 100 животных.
Как всегда, не обойдется без развлечений: творческие мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона с веселыми активностями, розыгрыши призов, фуд-корт с аппетитными вкусностями и много положительных эмоций — все для того, чтобы добавить этой весне красок.
На выставке также будет возможность задать вопросы и получить рекомендации по уходу и содержанию домашних питомцев от ведущего ветеринара центра «Юна».
Все животные, представленные на выставке, привиты, стерилизованы и, в обязательном порядке, проходят осмотр у ветеринара перед началом мероприятия, поэтому общение с ними безопасно.
Забрать понравившееся животное можно прямо с выставки, а партнеры мероприятия вручат всем «начинающим» хозяевам специальные подарки.
Если вы пока не готовы завести четвероного друга, приходите на «Юна-Фест» чтобы поддержать животных из приютов, ведь на территории выставки будет организован пункт сбора помощи, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы, для тех, кто все еще ждет свою семью.
Мероприятие пройдет в по адресу Москва, Хлебозавод №9, ул. Новодмитровская, 1, стр. 17 (м. Дмитровская) c 12:00 до 18:00.
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