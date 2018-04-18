Историческую выставку откроют в Государственной библиотеке

Выставку «Император Александр II. Воспитание просвещением» 25 апреля откроют в стенах Российской государственной библиотеки.

На официальном сайте учреждения проинформировали, что посетителям экспозиции расскажут о воспитании наследника престола, о его становлении и о том, какой вклад он вес в развитие культуры страны.

Организаторы добавили, что выставка создана для того, чтобы продемонстрировать ключевые моменты эпохи правления Александр II. Посетители смогут подробно рассмотреть уникальные и редкие экземпляры документов, которые подписывал император, его письма и дневники.

Вход на выставку по билетам. Экспозиция продлится до 22 августа по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 7.