Виталий Полонский

Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Виталий Полонский был выдвинут на Строгановскую премию в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства».

Виталий Анатольевич номинирован за постановку в 2017 году оперы Алексея Сюмака (ставшего обладателем «Золотой маски») Cantos — единственной в истории оперы, где хор выступает в качестве солиста; а также за организацию серии концертов-променадов в пространства выставки «Строгановы-коллекционеры» в Пермской художественной галерее.

Виталий Полонский — главный хормейстер камерного хора Пермского театра оперы и балета musicAeterna, трижды номинированного на премию Opera Awards. По результатам деятельности за 2017 год хор musicAeterna, единственный из российских коллективов, получил эту крупнейшую в мире премию в области оперного искусства.

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