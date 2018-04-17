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Виталий Полонский
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Виталий Полонский 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Виталий Полонский был выдвинут на Строгановскую премию в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства».
Виталий Анатольевич номинирован за постановку в 2017 году оперы Алексея Сюмака (ставшего обладателем «Золотой маски») Cantos — единственной в истории оперы, где хор выступает в качестве солиста; а также за организацию серии концертов-променадов в пространства выставки «Строгановы-коллекционеры» в Пермской художественной галерее.
Виталий Полонский — главный хормейстер камерного хора Пермского театра оперы и балета musicAeterna, трижды номинированного на премию Opera Awards. По результатам деятельности за 2017 год хор musicAeterna, единственный из российских коллективов, получил эту крупнейшую в мире премию в области оперного искусства.
Поддержать Виталия Анатольевича можно перейдя по ссылке и оставив свой голос. Фото: Тимур Абасов
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