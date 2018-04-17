Госархив Татарстана открыл выставку, где представили первую грамматику арабского языка 

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Выставка в честь 100-летия со дня образования Государственной архивной службы Татарстана открылась в Казани, на ней представили список с первой систематической грамматики арабского языка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госархива региона.
"Выставка открылась, на ней представлен список с грамматики арабского языка Сибавейхи", — отметили в пресс-службе.
Как пояснила журналистам председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Ирада Аюпова, представленный документ очень редко показывают.
"Это арабская грамматика Сибавейхи, сам этот труд датирован восьмым веком, но, как это было принято в тот период, после издания труда появлялись списки — наш список датирован 11-м веком, и на сегодняшний день это самый древний документ в наших фондах. Нужно понимать, что это большой документ сам по себе, и у нас, безусловно, хранится не вся грамматика, а только часть, и весь этот учебник грамматики арабского языка разбросан по миру", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.
По данным доктора филологических наук, профессора Эльвиры Сорокиной, наиболее известная грамматика арабского языка принадлежит авторству перса Сибавейхи (Сибаваихи, — представитель Басры). Она долгие годы считалась классическим, образцовым учебником классического арабского языка. Все последующие многочисленные грамматики арабского языка, создаваемые в Басре и Куфе, строились по образцу грамматики Сибавейхи.
О выставке
Выставка продлится до 3 июня. Она включает три раздела. Первый из них представляет документы, которые показывают особенности регулирования архивных данных в разные периоды времени. Здесь впервые представят краткую опись старопечатных книг, хранящихся в архиве Казанской духовной академии И. М. Покровского, отчет Казанского губернского фонда о судьбе фамильного архива помещиков Толстых-Милославских и другое.
Второй раздел посвящен истории Татарстана, где впервые представят плакат, отражающий развитие ТАССР за десять лет по промышленному и городскому строительству, государственный акт на вечное пользование землей колхозами и ряд других документов.
Третий раздел включает рукописи 16-19 веков на русском, татарском, монгольском языках, Синодик Зилантова монастыря, челобитная служилых татар и обиход певчий, написанный нотным крюковым письмом, которое существовало в России с конца 11 века по 17 век включительно и применялось в православном церковном пении. «Обиходы — это были своего рода молитвенники, которые прописывали, как их (духовные тексты) распевать», — пояснила Аюпова.