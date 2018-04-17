Госархив Татарстана открыл выставку, где представили первую грамматику арабского языка

КАЗАНЬ, 17 апреля. / ТАСС /. Выставка в честь 100-летия со дня образования Государственной архивной службы Татарстана открылась в Казани, на ней представили список с первой систематической грамматики арабского языка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госархива региона.

"Выставка открылась, на ней представлен список с грамматики арабского языка Сибавейхи", — отметили в пресс-службе.

Как пояснила журналистам председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Ирада Аюпова , представленный документ очень редко показывают.

"Это арабская грамматика Сибавейхи, сам этот труд датирован восьмым веком, но, как это было принято в тот период, после издания труда появлялись списки — наш список датирован 11-м веком, и на сегодняшний день это самый древний документ в наших фондах. Нужно понимать, что это большой документ сам по себе, и у нас, безусловно, хранится не вся грамматика, а только часть, и весь этот учебник грамматики арабского языка разбросан по миру", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

По данным доктора филологических наук, профессора Эльвиры Сорокиной, наиболее известная грамматика арабского языка принадлежит авторству перса Сибавейхи (Сибаваихи, — представитель Басры). Она долгие годы считалась классическим, образцовым учебником классического арабского языка. Все последующие многочисленные грамматики арабского языка, создаваемые в Басре и Куфе, строились по образцу грамматики Сибавейхи.

О выставке

Выставка продлится до 3 июня. Она включает три раздела. Первый из них представляет документы, которые показывают особенности регулирования архивных данных в разные периоды времени. Здесь впервые представят краткую опись старопечатных книг, хранящихся в архиве Казанской духовной академии И. М. Покровского, отчет Казанского губернского фонда о судьбе фамильного архива помещиков Толстых-Милославских и другое.

Второй раздел посвящен истории Татарстана, где впервые представят плакат, отражающий развитие ТАССР за десять лет по промышленному и городскому строительству, государственный акт на вечное пользование землей колхозами и ряд других документов.

Третий раздел включает рукописи 16-19 веков на русском, татарском, монгольском языках, Синодик Зилантова монастыря, челобитная служилых татар и обиход певчий, написанный нотным крюковым письмом, которое существовало в России с конца 11 века по 17 век включительно и применялось в православном церковном пении. «Обиходы — это были своего рода молитвенники, которые прописывали, как их (духовные тексты) распевать», — пояснила Аюпова.