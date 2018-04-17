Картины из коллекции осужденного замминистра финансов Подмосковья отдадут музею

"18 апреля 2018 года музейно-выставочному комплексу Московской области «Новый Иерусалим» будут переданы художественные ценности, принадлежащие бывшему первому заместителю министра финансов правительства Московской области Валерию Носову, который приговором Басманного районного суда города Москвы от 25 декабря 2014 года был лишен свободы сроком на 14 лет за хищение бюджетных средств Московской области. В числе передаваемых ценностей — живописные полотна Айвазовского, Коровина, [Льва] Лагорио, Малявина, а также графика, фотографии и книги", — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что по этому делу региональному правительству и муниципальным предприятиям Подмосковья был нанесен ущерб в 17 млрд рублей. Коллекция художественных ценностей была на хранении в Третьяковской галерее, пока в отношении Носова проводилась процедура банкротства.