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Подмосковный музей «Новый Иерусалим» пополнится новыми экспонатами
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Подмосковный музей «Новый Иерусалим» пополнится новыми экспонатами 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Картины, гравюры и другие предметы искусства, конфискованные в рамках расследования уголовного дела в отношении первого заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова, будут переданы в подмосковный музей «Новый Иерусалим», сообщили РИА Новости в областном Минимущества.
right"Сегодня в музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» будут переданы художественные ценности, принадлежащие бывшему первому заместителю министра финансов Подмосковья. Всего — порядка 40 единиц хранения, включая 15 картин — в том числе Айвазовского и Коровина, а также антикварные издания Пушкина, Грибоедова и Толстого, фотографии Шаляпина с автографами и другие ценности", — сказал собеседник агентства.
Художественные ценности изъяты у экс-первого заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова, приговоренного в 2014 году к 14 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств Московской области на сумму более 17 миллиардов рублей. Во время следственных действий коллекция находилась на хранении в Третьяковской галерее. После признания Носова банкротом собственником художественных ценностей стал главный кредитор — Московская область. Художественные ценности и предметы искусства передаются в музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» по инициативе Минимущества Подмосковья.
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