Выставка «Плакаты Великой Победы» открыта в Нижегородском кремле

17 апреля в преддверии празднования 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в администрации Нижнего Новгорода открылась уникальная выставка плакатов советского периода и фотокопий документов военных лет.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках экспозиции представлены 40 репродукций известных отечественных художников-плакатистов 1930-х-1950-х годов. По словам представителя организатора экспозиции — Комитета Государственной думы по обороне РФ Вячеслава Голубева — каждый плакат имеет свою историю создания, которая интересна и актуальна в современных условиях.

«Мы впервые решили сделать такую открытую выставку, и все плакаты пытались адаптировать под Нижний Новгород. Благодаря им можно не только окунуться в историю, но и выработать конструктивные шаги по развитию городских территорий, основываясь на опыте прошлого», — сказал Вячеслав Голубев.

Как отметила экскурсовод Нижегородского музея техники и оборонной промышленности Ольга Бакулина , все экспонаты распределены по тематическим направлениям и выставлены в хронологическом порядке.

«Выставка плакатов и фотокопий документов времен Великой Отечественной войны представлена одними из самых тиражируемых плакатов того времени: «Родина-мать зовет!» художника Ираклия Таидзе, «За Родину! За Сталина!», «Что ты сделал для фронта?», «Отстоим Волгу-матушку». Это те плакаты, которые наиболее часто возникают в памяти людей. Плакатные ополченцы и матросы, сталевары и колхозницы, пионеры и комсомольцы стали настоящими героями тех лет», — рассказала она.

По мнению заместителя директора музея парка Победы Семена Говорухина, выставка открыта в первую очередь для военно-патриотического воспитания молодежи и нижегородцев всех возрастов.

«В перспективе после 23 июня все экспонаты будут переданы в фонды музея парка Победы. Мы будем выставлять их как у нас, так и в различных учебных заведениях. Кроме того, в архивах Комитета обороны имеются еще порядка 150 плакатов, которые в перспективе также могут пополнить наши фонды», — подчеркнул Семен Говорухин.