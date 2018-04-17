В Дубай за искусством. Выставка World Art Dubai и уникальные галереи города

18 апреля свои двери откроет выставка World Art Dubai, одно из главных культурных событий эмирата, объединяющее художников, коллекционеров и любителей искусства со всего мира. В рамках World Art Dubai можно будет посетить семинары, перформансы и приобрести произведения искусства на любой вкус и кошелек. В Дубай за искусством. Выставка World Art Dubai и уникальные галереи городаИменно это вдохновило нашу редакцию на изучение дубайского мира искусства. Большинству путешественников он известен лишь как направление для шопинга и пляжного отдыха. Мы же предлагаем изучить список уникальных галерей Дубая.

Аль-Квос (Al Quoz) — промышленный район, расположенный на полпути между старым и новым

Дубаем. Сохраняя строгий облик, он предлагает посетителям множество ярких

художественных галерей и театральных площадок, в большинстве своем посвященных

современному искусству. Этот арт-хаб придется по душе тем, кто предпочитает

наслаждаться искусством в тишине и одиночестве, его просторные выставочные залы

создают такую возможность. Галерея Лейлы

Хеллер (Leila Heller Gallery) — на сегодняшний день крупнейшая по площади галерея ОАЭ (14 тысяч кв. футов),

состоящая из 3 выставочных залов. Здесь выставляются работы местных и зарубежных художников, многие из которых впервые показывают свои работы на Ближнем Востоке. 19 марта в галерее открылись две выставки: «Внутреннее и внешнее пространство» (Inner And Outer Space) Кенни Шарфа (Kenny Scharf) и безымянная выставка Филипа Таафе (Philip Taaffe).

Галерея MB&F M. A. D. (MB&F M. A. D.Gallery) —

была основана известным часовых дел мастером Максимилианом Бюссером (Maximilian

Busser) и специализируется на работах в стиле кинетического искусства. В дубайской коллекции представлены летающие машины фотографа Ренода Мариона

(Renaud Marion), ретро-футуристические скульптуры роботов парижского художника

Брауэра (Bruno Lefèvre-Brauer) и «световые машины»

немецкого скульптора Фрэнка Бухвальда (Frank Buchwald). Также здесь можно

увидеть работы братьев-близнецов Омара и Мухаммада Каббани (Omar and Mohamed Kabbani), посвященные вопросу эволюции

человеческой цивилизации, и экспозицию «Искусство Носа » (Nose Art) фотографа Маноло Кретьена (Manolo

Chrétien), которая раскрывает его страсть к авиации. Холодильник (The Fridge) —

кроме галерей вы также можете посетить творческий центр The Fridge, в котором

круглый год проводятся концерты, театральные постановки, выставки,

мастер-классы и многое другое. The Fridge является одним из главных игроков

культурной жизни Дубая, ежегодно организовывая и продвигая сотни мероприятий по всем ОАЭ.

Дубайский международный финансовый

центр (DIFC) — финансовый район, расположенный в пяти минутах от небоскреба Бурдж-Халифа, где базируются офисы всех финансовых

корпораций, лучшие рестораны города и элитные галереи современного искусства.

Большинство галерей DIFC предлагают консультации для заядлых коллекционеров, на которых расскажут о выставленных работах и подберут лучшие для вашего дома и офиса.

Галерея Opera (Opera Gallery) —

одна из самых известных галерей в мире, ее филиалы расположены в Париже,

Лондоне, Женеве, Монако, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге и Сеуле. Дубайский

филиал Opera Gallery принимал у себя произведения Пабло Пикассо и Бернара

Бюффе. 15 марта в галерее открылась выставка мастера поп-арта Маноло Вальдеса (Manolo Valdés).

Пустой квартал (The Empty

Quarter) — единственная галерея Дубая, посвященная

исключительно фотографии. Основателями Пустого квартала являются Ее Королевское

Высочество принцесса Саудовской Аравии Рим аль-Фейсал и Эмирати Сафа аль-Хамид.

Здесь можно увидеть документальные и художественные снимки, абстракции и уличную фотографию со всего мира, а также работы таких известных фотографов,

стартовала выставка, посвященная Его Высочеству

Шейху Заиду Бин Султану Аль Нахайану, основателю Объединенных Арабских

Эмиратов. Галерея изобразительного

искусства Cuadro (Cuadro Fine Art Gallery) — эта галерея

специализируется на четырех сферах: выставки, художественные мероприятия,

образовательные программы и консультации для коллекционеров. Визитной карточкой

Cuadro стала собственная мастерская, где художники могут развивать свои навыки

и выставлять работы по окончании курса.

Исторический район Аль-Фахиди (Al Fahidi Historical Neighbourhood) —

«старинная жемчужина в ультрасовременном городе», — так отзываются об этом

районе многие туристы. Если вы любите арабский колорит и хотите узнать больше

об истории Дубая, то вам сюда. Галерея Меджлис (Majlis) —

одна из старейших коммерческих галерей Дубая, которая была открыта в 1989 году.

Именно здесь были сделаны первые шаги на пути к продвижению в массы искусства

эмиратов. Галерея часто меняет экспозицию для того, чтобы представить все возможные жанры живописи.

Музей Дубая (Dubai Museum) —

главный исторический музей Дубая, который находится в крепости построенной в 1787 году. В музее достоверно воссозданы арабские дома, рынки, финиковые

плантации, есть выставка посвященная добыче жемчуга и имеются артефакты с археологических раскопок в Африке и Азии.

Бутик-отель XVA (XVA Hotel&Gallery) — отель, в стенах которого находится небольшая

галерея, где можно увидеть работы арабских мастеров и проникнуться

непередаваемой атмосферой старого Дубая. Отдельного внимания заслуживает кафе,

находящееся прямо у входа в галерею: с деревьев, расположенных на территории

кафе, свисают сухие розы, а вместо скатерти используются письма предыдущих посетителей.

Начать свое знакомство с богатой и удивительной

культурой Дубая вы сможете уже на борту Эмирейтс . Бортовая развлекательная

система ice с более чем 3 500 каналами с фильмами, музыкой и играми,

предлагает широкий выбор документальных фильмов, посвященных Дубаю.