В Дубай за искусством. Выставка World Art Dubai и уникальные галереи города 

18 апреля свои двери откроет выставка World Art Dubai, одно из главных культурных событий эмирата, объединяющее художников, коллекционеров и любителей искусства со всего мира. В рамках World Art Dubai можно будет посетить семинары, перформансы и приобрести произведения искусства на любой вкус и кошелек. В Дубай за искусством. Выставка World Art Dubai и уникальные галереи городаИменно это вдохновило нашу редакцию на изучение дубайского мира искусства. Большинству путешественников он известен лишь как направление для шопинга и пляжного отдыха. Мы же предлагаем изучить список уникальных галерей Дубая.
Аль-Квос (Al Quoz) — промышленный район, расположенный на полпути между старым и новым
Дубаем. Сохраняя строгий облик, он предлагает посетителям множество ярких
художественных галерей и театральных площадок, в большинстве своем посвященных
современному искусству. Этот арт-хаб придется по душе тем, кто предпочитает
наслаждаться искусством в тишине и одиночестве, его просторные выставочные залы
создают такую возможность. Галерея Лейлы
Хеллер (Leila Heller Gallery) — на сегодняшний день крупнейшая по площади галерея ОАЭ (14 тысяч кв. футов),
состоящая из 3 выставочных залов. Здесь выставляются работы местных и зарубежных художников, многие из которых впервые показывают свои работы на Ближнем Востоке. 19 марта в галерее открылись две выставки: «Внутреннее и внешнее пространство» (Inner And Outer Space) Кенни Шарфа (Kenny Scharf) и безымянная выставка Филипа Таафе (Philip Taaffe).
Галерея MB&F M. A. D. (MB&F M. A. D.Gallery) —
была основана известным часовых дел мастером Максимилианом Бюссером (Maximilian
Busser) и специализируется на работах в стиле кинетического искусства. В дубайской коллекции представлены летающие машины фотографа Ренода Мариона
(Renaud Marion), ретро-футуристические скульптуры роботов парижского художника
Брауэра (Bruno Lefèvre-Brauer) и «световые машины»
немецкого скульптора Фрэнка Бухвальда (Frank Buchwald). Также здесь можно
увидеть работы братьев-близнецов Омара и Мухаммада Каббани (Omar and Mohamed Kabbani), посвященные вопросу эволюции
человеческой цивилизации, и экспозицию «Искусство Носа » (Nose Art) фотографа Маноло Кретьена (Manolo
Chrétien), которая раскрывает его страсть к авиации. Холодильник (The Fridge) —
кроме галерей вы также можете посетить творческий центр The Fridge, в котором
круглый год проводятся концерты, театральные постановки, выставки,
мастер-классы и многое другое. The Fridge является одним из главных игроков
культурной жизни Дубая, ежегодно организовывая и продвигая сотни мероприятий по всем ОАЭ.
Дубайский международный финансовый
центр (DIFC) — финансовый район, расположенный в пяти минутах от небоскреба Бурдж-Халифа, где базируются офисы всех финансовых
корпораций, лучшие рестораны города и элитные галереи современного искусства.
Большинство галерей DIFC предлагают консультации для заядлых коллекционеров, на которых расскажут о выставленных работах и подберут лучшие для вашего дома и офиса.
Галерея Opera (Opera Gallery) —
одна из самых известных галерей в мире, ее филиалы расположены в Париже,
Лондоне, Женеве, Монако, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге и Сеуле. Дубайский
филиал Opera Gallery принимал у себя произведения Пабло Пикассо и Бернара
Бюффе. 15 марта в галерее открылась выставка мастера поп-арта Маноло Вальдеса (Manolo Valdés).
Пустой квартал (The Empty
Quarter) — единственная галерея Дубая, посвященная
исключительно фотографии. Основателями Пустого квартала являются Ее Королевское
Высочество принцесса Саудовской Аравии Рим аль-Фейсал и Эмирати Сафа аль-Хамид.
Здесь можно увидеть документальные и художественные снимки, абстракции и уличную фотографию со всего мира, а также работы таких известных фотографов,
как Стив Маккарри, Бруно Барби и Марк Рибу. Недавно в Пустом квартале
стартовала выставка, посвященная Его Высочеству
Шейху Заиду Бин Султану Аль Нахайану, основателю Объединенных Арабских
Эмиратов. Галерея изобразительного
искусства Cuadro (Cuadro Fine Art Gallery) — эта галерея
специализируется на четырех сферах: выставки, художественные мероприятия,
образовательные программы и консультации для коллекционеров. Визитной карточкой
Cuadro стала собственная мастерская, где художники могут развивать свои навыки
и выставлять работы по окончании курса.
Исторический район Аль-Фахиди (Al Fahidi Historical Neighbourhood) —
«старинная жемчужина в ультрасовременном городе», — так отзываются об этом
районе многие туристы. Если вы любите арабский колорит и хотите узнать больше
об истории Дубая, то вам сюда. Галерея Меджлис (Majlis) —
одна из старейших коммерческих галерей Дубая, которая была открыта в 1989 году.
Именно здесь были сделаны первые шаги на пути к продвижению в массы искусства
эмиратов. Галерея часто меняет экспозицию для того, чтобы представить все возможные жанры живописи.
Музей Дубая (Dubai Museum) —
главный исторический музей Дубая, который находится в крепости построенной в 1787 году. В музее достоверно воссозданы арабские дома, рынки, финиковые
плантации, есть выставка посвященная добыче жемчуга и имеются артефакты с археологических раскопок в Африке и Азии.
Бутик-отель XVA (XVA Hotel&Gallery) — отель, в стенах которого находится небольшая
галерея, где можно увидеть работы арабских мастеров и проникнуться
непередаваемой атмосферой старого Дубая. Отдельного внимания заслуживает кафе,
находящееся прямо у входа в галерею: с деревьев, расположенных на территории
кафе, свисают сухие розы, а вместо скатерти используются письма предыдущих посетителей.
Начать свое знакомство с богатой и удивительной
культурой Дубая вы сможете уже на борту Эмирейтс. Бортовая развлекательная
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