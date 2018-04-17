Творческий подход: необычный проект израильской художницы

Популярная на территории Израиля и за пределами страны художница Сигалит Ландау в рамках собственного проекта под названием «Соленая невеста» погрузила роскошное черное платье на самое дно Мертвого моря. За три месяца пребывания в воде наряд превратился в скульптуру из соли, и итоговый вид этой «инсталляции» действительно впечатляет. Сигалит Ландау на свой необычный проект решилась после прочтения пьесы «Диббук» 1916 года написания, которую создал автор Семен Анский . Сюжет произведения построен на еврейских народных сказаниях и повествует о паре, где жених заключил сделку с дьяволом. Любовь двух молодых людей была сильна, поэтому, когда их разлучили, парень захотел навсегда остаться со своей возлюбленной, чего попросил у дьявола. Однако он не ожидал, что станет демоном, который вселится в тело девушки и сделает ее одержимой. В итоге демона удалось изгнать, но девушка не выдержала этого испытания и погибла. Художница намеревалась посредством своей работы попытаться удачно передать силу любви, когда соль, символизирующая нечто сверхъестественное, превратила черную ткань в подобие свадебного наряда.

Весь процесс стремительной кристаллизации соли художница задокументировала, а полученные фотографии можно увидеть на выставке в Художественной галерее Лондона. Многие, кто успел оценить работу, признают, что получилось что-то действительно экстраординарное, и не только результат, но и процесс заслуживает внимания.]]>