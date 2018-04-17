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Творческий подход: необычный проект израильской художницы
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Творческий подход: необычный проект израильской художницы 

Anews 56 минут назад
Фото: Anews
Популярная на территории Израиля и за пределами страны художница Сигалит Ландау в рамках собственного проекта под названием «Соленая невеста» погрузила роскошное черное платье на самое дно Мертвого моря. За три месяца пребывания в воде наряд превратился в скульптуру из соли, и итоговый вид этой «инсталляции» действительно впечатляет. Сигалит Ландау на свой необычный проект решилась после прочтения пьесы «Диббук» 1916 года написания, которую создал автор Семен Анский. Сюжет произведения построен на еврейских народных сказаниях и повествует о паре, где жених заключил сделку с дьяволом. Любовь двух молодых людей была сильна, поэтому, когда их разлучили, парень захотел навсегда остаться со своей возлюбленной, чего попросил у дьявола. Однако он не ожидал, что станет демоном, который вселится в тело девушки и сделает ее одержимой. В итоге демона удалось изгнать, но девушка не выдержала этого испытания и погибла. Художница намеревалась посредством своей работы попытаться удачно передать силу любви, когда соль, символизирующая нечто сверхъестественное, превратила черную ткань в подобие свадебного наряда.
Весь процесс стремительной кристаллизации соли художница задокументировала, а полученные фотографии можно увидеть на выставке в Художественной галерее Лондона. Многие, кто успел оценить работу, признают, что получилось что-то действительно экстраординарное, и не только результат, но и процесс заслуживает внимания.]]>
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