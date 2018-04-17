Судьба одного человека: Музей ГУЛАГа открыл экспозицию иллюстратора Бориса Крейцера

Во вторник, 17 апреля, в Государственном музее истории ГУЛАГа представили выставку «Вещдок. Папка с эскизами». Ее посвятили художнику-иллюстратору Борису Крейцеру.

Это уже не первая выставка одного экспоната в Музее истории ГУЛАГа. Открыла проект «Вещдок» маленькая рукописная книжка, размером не больше ладони, принадлежавшая заключенной Ольге Раницкой. Она написала ее для своего сына Саши, однако до адресата труд не дошел. Заклейменный сыном «врага народа», Александр Раницкий совершил самоубийство.

Не менее тяжелая судьба была и у героя выставки — талантливого архитектора и художника-иллюстратора Бориса Крейцера, чью папку с эскизами детских игрушек сотрудники музея выкупили на одном из интернет-аукционов. Он был обвинен в шпионаже на Германию и Японию и отправлен в лагеря.

Именно там по заказу Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) он и создал серию из 15 эскизов детских игрушек, которые могут уже сегодня увидеть посетители Музея истории ГУЛАГа.

— Ни один из этих эскизов так и не был воплощен в жизнь. По крайней мере, нашим специалистам так и не удалось найти ни одной игрушки по ним, — сказала куратор выставки Анна Редькина. — Тем не менее специально для экспозиции мы попросили уже современных мастеров воплотить в жизнь идеи Бориса Крейцера. Все они тоже представлены на выставке.

Кроме эскизов и созданных по ним деревянных игрушек, посетители могут посмотреть видеоинтервью с людьми, хорошо знавшими Бориса Крейцера, прочитать воспоминания тех, кто отбывал вместе с ним сроки, ознакомиться с его иллюстрациями для книг, созданными после освобождения из лагерей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Проводя подобные выставки, мы не просто рассказываем о каком-то конкретном человеке, а вытягиваем нить в XX век, на которую нанизаны судьбы множества других людей. Для нашего общества это такой болевой нерв, ведь за масштабными событиями вроде Великой Отечественной войны часто не видно простых обывателей.