В Москве открылась выставка, посвященная юбилею художника Ивана Крамского

"Крамской … был разносторонним человеком — не только замечательным художником, но и активным общественным деятелем. Для нас очень важно, что он обучался в Императорской академии художеств, и эта школа, заложенная 260 лет назад, самым благоприятным образом отразилась на его стиле и мастерстве", — сказал Мединский.

Министр отметил, что за последние годы интерес россиян к творчеству классиков отечественной живописи многократно возрос. «В последнее время посещение выставок наших художников — от Серова до Верещагина, дало оглушительный эффект популярности. 125 миллионов наших граждан посетило в прошлом году российские музеи и выставки, это больше, чем было в советские годы», — сказал Мединский.

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели вспомнил, как в годы учебы он осваивал мастерство живописи по работам Крамского. «Это великий художник. Помню, в годы моей учебы в академии мы проходили его работы, и я делал [копию] одной из них. У него был дар видеть жизнь», — сказал Церетели.

Экспозиция приурочена сразу к двум юбилеям — 260-летию Российской академии художеств, которое отмечалось в 2017 году, и 85-летию со дня основания Воронежского художественного музея.