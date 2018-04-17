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Выставка русского женского костюма открылась в Москве
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Выставка русского женского костюма открылась в Москве 

ТАСС 30 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Выставка русского женского костюма «Расшиты шелком, жемчугом и златом» открылась в Музее Московских стрельцов ("Стрелецкие палаты") Российского военно-исторического общества во вторник.
" [в «Стрелецкие палаты»] мы собираем все, что связано с XVII веком и решили, что стрельцам одним тут скучно. И мы решили пригласить женщин. Хорошо, что мы дружим со студией «Русские начала» и они согласились это сделать", — сказала Исполнительный директор Музея военной истории РВИО Елена Синицина.
Она отметила, что эти уникальные костюмы вызывают восхищение. Многие из них создаются годами, некоторые из них оцениваются в 1 млн рублей.
По словам директора, выставку планируют оставить в музее до конца лета. «Мы ее специально поставили для того, чтобы гости, которые приеду на Чемпионат мира, смогли увидеть красоту женского русского костюма», — добавила она.
О выставке
На выставке представлены реконструкции костюмов современниц Московской Руси (XVII век). Льняные сорочки и шелковые рубахи с длинными рукавами, горничные одежды (шубки накладные, сарафаны, шушун) и уличные одежды (телогреи, летник, однорядка) сшиты вручную с соблюдением старинных приемов из русских и заморских тканей мастерами студии традиционного костюма «Русские начала».
Особое место в экспозиции занимают головные уборы, созданные мастерицами, возродившими уникальную технику вышивки жемчугом «сажение по бели», известную на Руси с XII века.
Студия традиционного костюма «Русские начала» на протяжении 18 лет занимается изучением и воссозданием русского текстиля. «Русские начала» четырежды становились обладателями Гран-при Всероссийского конкурса «Русский костюм на рубеже эпох», лауреатами международных и межрегиональных фестивалей и конкурсов в России и за рубежом.
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