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Искусство выходит за рамки классических форм
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Искусство выходит за рамки классических форм 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Проект по художественной терапии представили 17 апреля в Морозовской детской городской клинической больнице. Он организован при поддержке Департамента культуры Москвы.
В холле здания детской больницы разместились объекты искусства: скульптура ДНК из кубиков, радужная колонна с игрушками внутри, витрины Московского музея дизайна с коллекцией ретроигрушек.
— Пока мы заполнили современным искусством с первого по третий этажи, — рассказывает куратор проекта Марина Звягинцева.
Лестницы и коридоры тоже украшены веселыми дорожными знаками с животными, рисунками, на которых таблетки ходят в гости друг к другу и многим другим.
— Главная цель этого проекта — отвлечь детей от негативного ощущения, которое они испытывают, приходя в больницу, — поясняет Звягинцева.
— Он создает комфортную среду для пациентов, родителей и врачей, — добавил главврач больницы Игорь Колтунов.
И задумка авторов проекта вполне работает. Годовалый Саша Толкачев с папой Сергеем пришли в больницу на короткое обследование. Но ребенок и не заметил процедур — его внимание привлекли яркие детские стульчики, расписанные художниками вручную, животные на стенах коридоров.
— Очень интересно и нестандартно, — делится впечатлениями папа мальчика.
Москва — культурный город, в нем ежедневно проходят сотни мероприятий. Но, по словам руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского, все чаще искусство выходит за рамки классических форм.
— Этот уникальный язык общения способен передать эмоции, мысли независимо от возраста, конфессиональных и идеологических убеждений, — отметил Кибовский.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:
— В Морозовской больнице собраны самые современные технологии. Но никакое здание, никакая аппаратура не заменят самого главного — души, которой это здание должно быть наполнено. И я благодарен тем людям, которые совершенно бескорыстно помогают нам лечить маленьких пациентов с помощью современного искусства.
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