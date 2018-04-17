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Марка в честь международной выставки «Связь-2018» выйдет в почтовое обращение 24 апреля
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Марка в честь международной выставки «Связь-2018» выйдет в почтовое обращение 24 апреля 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Марка в честь международной выставки информационных и коммуникационных технологий «Связь-2018» выйдет в почтовое обращение 24 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе АО «Марка».
«24 апреля в почтовое обращение выйдет марка, посвященная международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь-2018». На почтовой марке будет изображен официальный логотип выставки. Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» будет издан конверт первого дня и изготовлен штемпель первого дня для Москвы», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что 30-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2018» пройдет с 24 по 27 апреля 2018 г. на территории ЦВК «Экспоцентр». На выставке будут широко представлены решения для фиксированной, сотовой, спутниковой и волоконно-оптической связи, сетей передачи данных, телекоммуникационное, серверное и сетевое оборудование, системы телевещания для кабельного и спутникового телевидения, радиовещания, специализированное программное обеспечение, решения в области информационной безопасности и виртуализации, а также интернет-технологии и услуги.
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