10 вещей, которые ждут нас на Telling Stories Fest 

Без навыка сторителлинга, умения создавать и рассказывать истории, не обходится сегодня ни один представитель креативной индустрии. В этом смысле Telling Stories -лучшее название для фестиваля, призванного вдохновить начинающих специалистов на качественное обучение и смелую творческую реализацию в любом направлении — от кибердизайна и иммерсивной журналистики до интегрированных коммуникаций.

Три фестивальных дня вместят в себя четыре тематических направлениях (коммуникации, медиа, дизайн, современное искусство) и 60 мероприятий (лекции, ток-шоу, мастер-классы, презентации, выставка работ молодых дизайнеров). Прочитать всю программу и составить свой креативный маршрут можно на сайте. Впрочем, увлекательное путешествие по миру коммуникаций, медиа и дизайна доступно не только московским гостям Telling Stories, но и многочисленной digital-аудитории из других городов и стран.

10 вещей, которые обязательно нужно сделать на фестивале Telling Stories Fest:

Вдохновиться личным опытом одного из 100 спикеров, которые представляют передовой опыт в коммуникациях, медиа, дизайна и современного искусства.

Сделать селфи с понравившимися спикерами, в отличии от конференций все выступающие в конце лекций будут оставаться на селфи-сессию в общем холле;

Посетить выставку работ студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ «Феномены» и написать рецензию на работы будущих звезд дизайна и искусства.

На волне вдохновения придумать новый проект и начать его безотлагательно реализовывать. А чтобы у гостей были силы для творческого процесса угощение от организаторов — энергетические батончики Bite из натуральных продуктов, воды и фруктов.

Завести друзей по всему миру и среди 13 иностранных спикеров, впервые приезжающих в России, и среди участников online-чатов.

Посетить фестиваль можно даже находясь на другом конце света, для этого достаточно: Смотреть онлайн-трансляцию главных выступлений, задавать вопросы спикерам и обсуждать происходящее через специальные открытые чаты ВКонтакте. Достаточно перейти по ссылке, соответствующей блоку программы.

10 выступлений иностранных спикеров, которые нельзя пропустить:

Публичное выступление фэшн-дизайнера Хенрика Вибскова : «Мода как сторителлинг». 23.04, ПН 18:00 — 19:30 Лекция профессора современного искусства Сары Уилсон : «Истории из Касселя: от Братьев Гримм к Documenta 2014». 23.04, ПН 16:00 — 17:30 Публичное выступление дизайнера, известного разработчика шрифтов Эрика Брандта «Ficciones Typografika: Сила и красота необъяснимого, неожиданного, оставшегося без ответа». 24.04, ВТ 14.00 — 15.30 Лекция продюсера анимационных эффектов New York Film Academy, создателя легендарного «Терминатора» Крейга Кетона: «Как придуманные герои становятся живыми?». 24.04, СР 14:00 — 15:30 Лекция кинопродюсера, бывшего исполнительного директора The Walt Disney Co, Trimark Pictures и Savoy Pictures, главы отдела производства художественных фильмов на магистерских программах New York Film Academy Los Angeles Лидии Седроне: «Продюсер как сторителлер в киноиндустрии». 24.04, ВТ 16:00 — 17:30 Публичное выступление куратора и историка моды, недавно занявшей пост директора Музея моды Парижа Palais Galliera Мирен Арсалус: «Куратор моды: как рассказывать истории с помощью нарядов». 24.04, ВТ 16:00 — 17:30 Публичное выступление самого влиятельного графического дизайнера 2016 года Дэвида Карсона , креативного директора David Carson Design Inc. 24.04, ВТ 17:45 — 19:00 Публичное выступление легендарного итальянского фотографа, чьи провокационные кампании превратили бренд Benetton в настоящего трендсеттера, Оливьеро Тоскани: «Более 50 лет потрясающих провалов». 24.04, ВТ 19.30 — 21.00 Публичное выступление единственного российского фотографа, аффилированного с прославленным агентством Magnum, Георгия Пинхасова : «Фотография c историей и без». 25.04, СР 15:30 — 18:15 Публичное выступление швейцарского режиссера Даниэле Финци Паска «Театр: искусство как терапия». 25.04, СР 18:45 — 20:00 Одним из центральных событий фестиваля Telling Stories станет выставка студенческих работ Школы дизайна «Феномены»