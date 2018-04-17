В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи откроется новая выставка «Образы родины»

Всего демонстрируется более 80 живописных и графических работ.

«Образы Родины» — персональная выставка главного художника Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгения Емельянова.

На выставке будут представлены многочисленные работы в книжной и станковой графике, впервые показана графическая серия — «Между Западом и Востоком», воссоздающая соседей и противников Руси Х — ХIII веков.

Безусловной доминантой выставки станет монументальное полотно для будущей диорамы — «Ледовое побоище», выполненное художником в рамках проекта Российского Военно-Исторического общества. Это своеобразный предпоказ диорамы, которую в дальнейшем планируется разместить на псковской земле к 800-летию со дня рождения Великого князя Александра Невского. Полотно, исполненное в лучших традициях русской академической школы, позволяет зрителю перенестись в далекие события апреля 1242 года, почувствовав себя непосредственным свидетелем и участником исторического сражения на Чудском озере.

Также будут представлены и другие произведения автора. Многочисленные пейзажи пронизаны бесконечной любовью к России и красоте родной природы. Портреты современников и выдающихся деятелей прошлого точно передают образы людей разных эпох.

Всего демонстрируется более 80 живописных и графических работ.

На церемонию открытия выставки приглашены представители командования Западного военного округа Министерства обороны Российской Федерации, администрации Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской епархии, Регионального отделения Военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, федеральных и городских музеев и др.

Выставка «Образы Родины» будет открыта до сентября 2018 г.