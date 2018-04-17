Ещё
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи откроется новая выставка «Образы родины»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи откроется новая выставка «Образы родины» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего демонстрируется более 80 живописных и графических работ.
«Образы Родины» — персональная выставка главного художника Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгения Емельянова.
На выставке будут представлены многочисленные работы в книжной и станковой графике, впервые показана графическая серия — «Между Западом и Востоком», воссоздающая соседей и противников Руси Х — ХIII веков.
Безусловной доминантой выставки станет монументальное полотно для будущей диорамы — «Ледовое побоище», выполненное художником в рамках проекта Российского Военно-Исторического общества. Это своеобразный предпоказ диорамы, которую в дальнейшем планируется разместить на псковской земле к 800-летию со дня рождения Великого князя Александра Невского. Полотно, исполненное в лучших традициях русской академической школы, позволяет зрителю перенестись в далекие события апреля 1242 года, почувствовав себя непосредственным свидетелем и участником исторического сражения на Чудском озере.
Также будут представлены и другие произведения автора. Многочисленные пейзажи пронизаны бесконечной любовью к России и красоте родной природы. Портреты современников и выдающихся деятелей прошлого точно передают образы людей разных эпох.
Всего демонстрируется более 80 живописных и графических работ.
На церемонию открытия выставки приглашены представители командования Западного военного округа Министерства обороны Российской Федерации, администрации Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской епархии, Регионального отделения Военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, федеральных и городских музеев и др.
Выставка «Образы Родины» будет открыта до сентября 2018 г.
ТК «Звезда»: последние новости
Картина Ивана Шишкина сто лет провисела в музее под неправильным названием В Санкт-Петербурге открывается выставка, посвященная 100-летию печатного органа ЗВО — газеты «На страже Родины» Джордж Мартин рассказал, кого воскресит в «Игре престолов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые с микрофоном: ведущие BBC разделись в эфире13
Секс по-настоящему в кино
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Что стало со звездами «Аншлага»19
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя10
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение