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Петербургские художники проведут аукцион, чтобы помочь восстановлению Царскосельского братского кладбища русских воинов, погибших в Первую мировую
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Петербургские художники проведут аукцион, чтобы помочь восстановлению Царскосельского братского кладбища русских воинов, погибших в Первую мировую 

Интересант 1 час назад
Невиданный по размаху благотворительный аукцион состоится на этой неделе в Петербурге. Его проведут петербургские художники, которые выставят на продажу свои работы. Цель благородная — большая часть вырученных средств пойдет на создание мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата Первой мировой войны» с восстановлением Царскосельского братского кладбища российских воинов, погибших в 1914 — 1918 годах.
Это кладбище было создано по решению Николая II. В народе оно получило наименование «Первое Братское кладбище на Руси». Разумеется, после Октября 1917-го оно было разрушено.
Художники рассчитывают привлечь внимание к судьбам русских солдат и офицеров, с честью выполнивших свой долг. Ратные подвиги наших предков, сражавшихся на фронтах Первой мировой, должны быть увековечены, уверены они.
Предаукционный показ работ начинается в среду, 18 апреля, в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников на Большой Морской, 38 (торжественное открытие — в полдень) и продлится всю неделю. Все желающие могут ознакомиться здесь с будущими лотами с 12 до 19 часов.
Сами же торги пройдут 20 — 21 апреля. В первый день на аукцион будет выставлена живопись, во второй — графика, скульптура, иконопись, предметы декоративно-прикладного искусства — в общей сложности 575 лотов.
Стоимость работ варьируется от 300 до 500 000 рублей. Как сообщают организаторы аукциона, суммарная начальная стоимость всех лотов — 22 985 700 рублей.
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