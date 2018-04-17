Петербургские художники проведут аукцион, чтобы помочь восстановлению Царскосельского братского кладбища русских воинов, погибших в Первую мировую

Невиданный по размаху благотворительный аукцион состоится на этой неделе в Петербурге. Его проведут петербургские художники, которые выставят на продажу свои работы. Цель благородная — большая часть вырученных средств пойдет на создание мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата Первой мировой войны» с восстановлением Царскосельского братского кладбища российских воинов, погибших в 1914 — 1918 годах.

Это кладбище было создано по решению Николая II . В народе оно получило наименование «Первое Братское кладбище на Руси». Разумеется, после Октября 1917-го оно было разрушено.

Художники рассчитывают привлечь внимание к судьбам русских солдат и офицеров, с честью выполнивших свой долг. Ратные подвиги наших предков, сражавшихся на фронтах Первой мировой, должны быть увековечены, уверены они.

Предаукционный показ работ начинается в среду, 18 апреля, в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников на Большой Морской, 38 (торжественное открытие — в полдень) и продлится всю неделю. Все желающие могут ознакомиться здесь с будущими лотами с 12 до 19 часов.

Сами же торги пройдут 20 — 21 апреля. В первый день на аукцион будет выставлена живопись, во второй — графика, скульптура, иконопись, предметы декоративно-прикладного искусства — в общей сложности 575 лотов.

Стоимость работ варьируется от 300 до 500 000 рублей. Как сообщают организаторы аукциона, суммарная начальная стоимость всех лотов — 22 985 700 рублей.