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Новосибирский художник создал миниатюрную фигурку талисмана чемпионата мира по футболу 2018
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Новосибирский художник создал миниатюрную фигурку талисмана чемпионата мира по футболу 2018 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В беседе с корреспондентом НГС энтузиаст рассказал, что он просто не мог пройти мимо такого спортивного события.
«Чемпиона мира по футболу в России — это нетривиальное событие. Это будет впервые, поэтому мимо такого события я своим творчеством пройти не мог. Я уже делал эмблему чемпионата мира на срезе рисового зёрнышка, вот теперь я официальный талисман сделал и в планах у меня сделать кубок чемпионский», — рассказывает художник.
Высота миниатюрного Забиваки составляет всего 1,5 миллиметра. Собеседник редакции пояснил, что сложнее всего было воссоздать футбольный мяч, голову и пальцы.
« Дело в том, что он [футбольный мяч] — маленький объект, он должен быть круглый и ещё чёрно-белый — эти пятнышки должны вот так симметрично по по всей поверхности мяча располагаться. Этого сложно было добиться», — поясняет автор работы.
На спине миниатюрного Забиваки расположен №10. По словам художника, «десятка» в качестве номера была выбрана не просто так.
«Я не большой специалист по футболу, но Интернет подсказывает, что десятый номер, как правило, резервируют за такими игроками, которые могут переломить ход игры, которые являются лидерами своей команды», — уточняет Владимир.
Забивака — не первая работа художника, которая получила известность в Интернете. В марте прошлого года Владимир Анискин создал крошечные композиции из стержня автоматического карандаша по случаю 8 марта.
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