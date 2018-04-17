Совместную выставку отроют Мелиховский и Таганрогский музеи к юбилею Николая Чехова

Копии живописных и графических работ Николая Чехова будут представлены на совместной выставке Мелиховского и Таганрогского музеев, которую откроют в честь юбилея художника, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В этом году исполняется 160 лет со дня рождения художника, иллюстратора и карикатуриста Николая Чехова, старшего брата Антона Павловича.

«К этой дате в музее «Лавка Чеховых» в Таганроге открывается выставка «Художник Николай Чехов. Возвращение к истокам». Это совместный проект государственного литературно-мемориального музея-заповедника Чехова «Мелихово» и Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника», — говорится в сообщ6ении.

В экспозиции представлены копии живописных и графических работ Николая Чехова.

«Лавка Чеховых» не случайно выбрана местом проведения выставки. В этом доме семья жила в течение пяти лет — с 1869 по 1874 год. Отсюда Николай ходил на занятия в классическую гимназию, брал уроки живописи.

Уже тогда, по воспоминаниям родственников, он постоянно рисовал, на чем придется, домики, цветы, людей. Когда в семье появилось пианино, Николай подбирал на слух популярные мелодии из опер и оперетт, стал активным участником домашних спектаклей.