Онлайн-продажа билетов в музеи Кремля прекращена из-за блокировки одного из сервисов

Продажа билетов в музеи Московского Кремля в режиме онлайн временно прекращена в связи с блокировкой работы одного из сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе музеев.

"По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Отмечается, что продажа может возобновиться в 11:00 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 15 миллионов IP-адресов во время блокировки Telegram. Блокировка популярного мессенджера стала самой масштабной операцией ведомства.

Это также вызвало проблемы у многих интернет-сервисов, в том числе Viber и SkyEng. В Роскомнадзоре заявили, что начали проверять сведения о якобы массовом отключении сторонних ресурсов при ограничении доступа к популярному мессенджеру.