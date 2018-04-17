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Онлайн-продажа билетов в музеи Кремля прекращена из-за блокировки одного из сервисов
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Онлайн-продажа билетов в музеи Кремля прекращена из-за блокировки одного из сервисов 

Москва24 18 минут назад
Фото: Москва24
Продажа билетов в музеи Московского Кремля в режиме онлайн временно прекращена в связи с блокировкой работы одного из сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе музеев.
"По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Отмечается, что продажа может возобновиться в 11:00 18 апреля.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 15 миллионов IP-адресов во время блокировки Telegram. Блокировка популярного мессенджера стала самой масштабной операцией ведомства.
Это также вызвало проблемы у многих интернет-сервисов, в том числе Viber и SkyEng. В Роскомнадзоре заявили, что начали проверять сведения о якобы массовом отключении сторонних ресурсов при ограничении доступа к популярному мессенджеру.
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