«Эволюция французского пейзажа» будет показана в Японии

Посетители выставки смогут увидеть подлинники таких известных картин как «Завтрак на траве» Клода Моне, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «Гора Святой Виктории» Поля Сезанна, «Похищение Европы» Клода Лоррена.

Клод Моне. Завтрак на траве. 1866. Холст, масло. Фото: ru.art-gallery-painting.com Моне — один из наиболее ярких представителей и мастеров импрессионизма. «Завтрак на траве» стал своего рода манифестом в поддержку одноименной скандальной картины Эдуарда Мане , изображавшей обнаженную женщину в окружении одетых мужчин. На картине Мане представлен пикник, который устроили элегантно одетые мужчины и женщины. Полотно выстроено по принципу светотени, солнечные лучи буквально заполняют картину целиком, свет ложится на разные фрагменты представленного: ткани, кожу, деревья.

Анри Руссо. Нападение ягуара на лошадь. Холст, масло. Фото: artpostergallery.ru Анри Руссо создает колоритный, наполненный красками, бесчисленными оттенками и необычными животными мир. Ягуар нападает на лошадь посреди буйной зелени, и хотя лошадь пытается оказать сопротивление, она явно обречена. Растения здесь огромны, а для их изображения было использовано более 20 оттенков зеленого цвета.

Лоррен Клод (Клод Желле, прозванный Лоррен). Похищение Европы. 1655. Холст, масло. Фото: smalti.ru Лоррен демонстрирует контраст между мелкими фигурами людей и массивными деревьями, горами, огромным пространством неба, которое занимает большую часть полотна. Белизна облаков лишь оттеняет насыщенный голубой цвет, горизонт резко разграничивает воздух и воду, окрашенную насыщенным сине-зеленым. Корабли со спущенными парусами кажутся миниатюрными по сравнению с мощью природы. Атмосфера работы полна покоя и смирения — античный сюжет предопределен, случится то, что должно, и изменить судьбу не в человеческих силах.

Часть коллекции Пушкинского музея, посвященная импрессионизму и постимпрессионизму, широко известна во всем мире, собранные шедевры часто принимают участие в разнообразных международных выставках. В Японии же большая часть полотен будет выставляться впервые.

Также на выставке будет присутствовать видеогид, подготовленный специально для людей с ограниченным слухом, а также портативные тактильные макеты, которые дадут возможность незрячим и слабовидящим посетителям в прямом смысле прикоснуться к эволюции композиционных принципов французской живописи XVII–XX веков.

В качестве культурного обмена в начале осени, в сентябре в Москве откроется «Выставка шедевров живописи эпохи Эдо». Посетители представится редкая и почти уникальная возможность увидеть более 120 работ различных традиционных школ и течений в японском искусстве XVII–XIX веков. В этот период Япония находилась в культурной самоизоляции и развивалась исключительно в закрытом пространстве собственной, самобытной культуры. Именно в XVII–XIX веках происходило возрождение традиционного японского искусства и тогда же, именно в эпоху Эдо, оно достигло наивысшего расцвета.

Многие из работ японских мастеров, которые будут представлены на выставке, имеют статус Национального сокровища, особо ценного объекта культуры и особо ценного предмета искусства, и потому очень редко покидают пределы Японии.