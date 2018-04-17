Музеи Кремля приостановили продажу билетов из-за блокировки работы одного из сервисов 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сайт Музеев Московского Кремля приостановил онлайн-продажу лекционных абонементов в связи с блокировкой работы одного из сервисов. Соответствующее сообщение размещено на странице музея во вторник.
"Уважаемые посетители! По независящим от музея причинам [в связи с блокировкой работы одного из сервисов] продажа билетов онлайн временно приостановлена предположительно до 11:00 мск 18 апреля", — говорится в сообщении.
Это сообщение появляется на странице сайта при попытке купить лекционный абонемент на сезон 2018-2019 годов.
О Музеях Кремля
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» образовали в 1991 году. Музейный комплекс включает музеи-соборы: Успенский, Архангельский, Благовещенский; церковь Ризоположения, Патриаршие палаты XVII века с церковью Двенадцати апостолов, ансамбль колокольни Ивана Великого и Государственную Оружейную палату — музей-сокровищницу. Московский Кремль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.