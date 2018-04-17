Музеи Кремля приостановили продажу билетов из-за блокировки работы одного из сервисов

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Сайт Музеев Московского Кремля приостановил онлайн-продажу лекционных абонементов в связи с блокировкой работы одного из сервисов. Соответствующее сообщение размещено на странице музея во вторник.

"Уважаемые посетители! По независящим от музея причинам [в связи с блокировкой работы одного из сервисов] продажа билетов онлайн временно приостановлена предположительно до 11:00 мск 18 апреля", — говорится в сообщении.

Это сообщение появляется на странице сайта при попытке купить лекционный абонемент на сезон 2018-2019 годов.

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