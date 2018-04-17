У музея Циолковского в Кирове появился новый руководитель

Это Светлана Шумайлова, которая ранее занимала пост заместителя главы администрации города. Она была ответственной за социальный блок — курировала работу департамента образования, управления культуры, управления опеки и попечительства, управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту.

Как отметили в правительстве, заместителем Шумайловой стал Игорь Загребин, стоявший во главе музея последние два года.