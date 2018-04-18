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Северокорейский музей войны и шпионское судно «Пуэбло»
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Северокорейский музей войны и шпионское судно «Пуэбло» 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Это одно из самых чтимых мест северокорейцев, которое ежедневно посещают тысячи человек. Музей расположен на огромной территории: часть экспозиции находится в здании, часть — под открытым небом.
Поразило качество экспозиций: они созданы по последнему слову техники. Это уже не сюрреалистичная Национальная библиотека, музей такого уровня можно встретить, например, в Германии. К сожалению, в залах музея фотосъемка запрещена.
На улице выставлена сбитая или захваченная американская техника, в том числе шпионское судно USS Pueblo. Инцидент «Пуэбло» произошел в 1968 году, когда военно-морскими силами КНДР был захвачен американский разведывательный корабль.
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