Северокорейский музей войны и шпионское судно «Пуэбло»

Это одно из самых чтимых мест северокорейцев, которое ежедневно посещают тысячи человек. Музей расположен на огромной территории: часть экспозиции находится в здании, часть — под открытым небом.

Поразило качество экспозиций: они созданы по последнему слову техники. Это уже не сюрреалистичная Национальная библиотека, музей такого уровня можно встретить, например, в Германии. К сожалению, в залах музея фотосъемка запрещена.

На улице выставлена сбитая или захваченная американская техника, в том числе шпионское судно USS Pueblo. Инцидент «Пуэбло» произошел в 1968 году, когда военно-морскими силами КНДР был захвачен американский разведывательный корабль.