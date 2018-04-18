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Юпп Хайнкес: Показали топ-игру против очень хорошего соперника
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Юпп Хайнкес: Показали топ-игру против очень хорошего соперника 

Советский спорт 1 час назад
«На протяжении большей части матча это была настоящая демонстрация футбольного искусства. Мы показали топ-игру против очень хорошего соперника.
Мы доминировали на поле, но были ситуации, когда Свен Ульрайх спасал нас. Я считаю его великолепным голкипером. Мы были невероятно мотивированы и сфокусированы. Мы хотели непременно завоевать путевку в Берлин, и мы ее заслужили.
»Бавария» выбила «Лейпциг», «Боруссию» Дортмунд и сегодня очень талантливую леверкузенскую команду. Мы в хорошей форме», — приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии».
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