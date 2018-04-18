Юпп Хайнкес: Показали топ-игру против очень хорошего соперника

«На протяжении большей части матча это была настоящая демонстрация футбольного искусства. Мы показали топ-игру против очень хорошего соперника.

Мы доминировали на поле, но были ситуации, когда Свен Ульрайх спасал нас. Я считаю его великолепным голкипером. Мы были невероятно мотивированы и сфокусированы. Мы хотели непременно завоевать путевку в Берлин, и мы ее заслужили.

»Бавария» выбила «Лейпциг», «Боруссию» Дортмунд и сегодня очень талантливую леверкузенскую команду. Мы в хорошей форме», — приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии».