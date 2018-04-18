В САР Сянган проходит выставка чайной посуды 

Сянган, 17 апреля /Синьхуа/ — В Музее чайной посуды САР Сянган с 18 апреля по 31 октября проходит выставка экспортной чайной посуды. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 17 апреля /Синьхуа/ — В Музее чайной посуды САР Сянган с 18 апреля по 31 октября проходит выставка экспортной чайной посуды. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 17 апреля /Синьхуа/ — В Музее чайной посуды САР Сянган с 18 апреля по 31 октября проходит выставка экспортной чайной посуды. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 17 апреля /Синьхуа/ — В Музее чайной посуды САР Сянган с 18 апреля по 31 октября проходит выставка экспортной чайной посуды. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 17 апреля /Синьхуа/ — В Музее чайной посуды САР Сянган с 18 апреля по 31 октября проходит выставка экспортной чайной посуды. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 17 апреля /Синьхуа/ — В Музее чайной посуды САР Сянган с 18 апреля по 31 октября проходит выставка экспортной чайной посуды. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 17 апреля /Синьхуа/ — В Музее чайной посуды САР Сянган с 18 апреля по 31 октября проходит выставка экспортной чайной посуды. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн