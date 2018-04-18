В Шанхае открылась ABACE-2018 

Шанхай, 17 апреля /Синьхуа/ — На территории международного аэропорта Хунцяо в Шанхае сегодня состоялось открытие Азиатской конференции и выставки в сфере деловой авиации-2018 /ABACE-2018/. Мероприятие продлится до 19 апреля. Здесь представлены более 170 компаний со всего мира. Фотографии Синьхуа/Чэнь Фэй Шанхай, 17 апреля /Синьхуа/ — На территории международного аэропорта Хунцяо в Шанхае сегодня состоялось открытие Азиатской конференции и выставки в сфере деловой авиации-2018 /ABACE-2018/. Мероприятие продлится до 19 апреля. Здесь представлены более 170 компаний со всего мира. Фотографии Синьхуа/Чэнь Фэй Шанхай, 17 апреля /Синьхуа/ — На территории международного аэропорта Хунцяо в Шанхае сегодня состоялось открытие Азиатской конференции и выставки в сфере деловой авиации-2018 /ABACE-2018/. Мероприятие продлится до 19 апреля. Здесь представлены более 170 компаний со всего мира. Фотографии Синьхуа/Чэнь Фэй Шанхай, 17 апреля /Синьхуа/ — На территории международного аэропорта Хунцяо в Шанхае сегодня состоялось открытие Азиатской конференции и выставки в сфере деловой авиации-2018 /ABACE-2018/. Мероприятие продлится до 19 апреля. Здесь представлены более 170 компаний со всего мира. Фотографии Синьхуа/Чэнь Фэй Шанхай, 17 апреля /Синьхуа/ — На территории международного аэропорта Хунцяо в Шанхае сегодня состоялось открытие Азиатской конференции и выставки в сфере деловой авиации-2018 /ABACE-2018/. Мероприятие продлится до 19 апреля. Здесь представлены более 170 компаний со всего мира. Фотографии Синьхуа/Чэнь Фэй