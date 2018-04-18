Поезд-музей новосибирского метро обновил экспозицию фотографиями сибирской природы

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. / ТАСС /. Поезд-музей «Неизвестная Сибирь» с работами 30 фотографов из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Улан-Удэ, Липецка и других городов страны начал курсировать в новосибирском метро с 18 апреля. Как рассказал в среду один из организаторов акции, главный редактор журнала «Неизвестная Сибирь» Игорь Севергин, для выставки подобрали фотографии типично сибирских пейзажей и портреты жителей Сибири.

"Мы отдавали предпочтение фотографиям, которые не имеют отношение к мегаполисам, потому что я считаю, что наши мегаполисы мало чем отличаются друг от друга. А мы хотели показать Сибирь с самых неожиданных сторон, чтобы люди просто видели, где они живут. Многие ездят отдыхать в Таиланд и Турцию, а стоит жить здесь, и центр Вселенной для нас здесь. У нас даже есть такой слоган — «Все пути ведут в Сибирь», — сказал Севергин.

Среди представленных работ — красноярский заповедник «Столбы», зимний Байкал, сибирские озера и коренные жители отдаленных деревень. Поезд с новой экспозицией отправился по маршруту со станции «Площадь Гарина-Михайловского», смотреть на фотографии, читать истории об освоении сибирских территорий и знакомиться с интересными фактами о сибирских регионах можно будет до осени. Организаторы акции рассчитывают, что выставка поможет пассажирам подземки по-другому взглянуть на окружающий их мир.