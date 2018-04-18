Расскажите людям о людях

Президент Фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербурга Леонид Копылов о том, почему современные музеи переходят на личности.

Я третий раз прилетаю в Хабаровск, на этот раз на семинар-практикум «Музейная кухня», который впервые проводится в Гродековском музее с таким размахом. На него собрались эксперты ведущих музеев страны, специалисты музейного дела края, чтобы обсудить рецепты профессионального роста. Общество стало по-другому относиться к музеям, они вдруг оказались интересны людям. И это мировая тенденция.

Музей, оказывается, странная организация, и единственная в массовом сознании, которая сохраняет память. Раньше, когда хотели увековечить имя человека, в честь него называли библиотеки, открывали мемориальную доску, создавали памятник. Сегодня все хотят непременно открыть музей.

Прошлое, к которому мы должны как-то отнестись, лежит в основе нашей жизни, сегодняшней и завтрашней. Наследие — это и есть то, что мы из прошлого считаем нужным и важным сохранить для себя. Человеку в этом процессе важна его личная история, отсюда такой невероятный интерес к истокам семьи, рода. Специально созданные сайты, запросы в архивы. Люди хотят восстановить генеалогию, эту непрерывность наших связей.

Увы, люди старшего поколения понимают, что многое из прошлого своей семьи безвозвратно потеряно. Например, мои родственники никогда не говорили о деде, он исчез из семейной летописи, из памяти. Оказывается, дед был репрессирован. И нам, детям, никогда не рассказывали эту семейную трагедию. А провалов памяти не должно быть.

Как музею стать современным? Искать пути к сердцу и уму человека. В этом и есть самые главные поиски. Рассказывать историю Гражданской войны на Дальнем Востоке в Хабаровске надо по-другому, нежели в Москве или Санкт-Петербурге. Самые сильные современные выставки обязательно предполагают общение со зрителем, когда он может почувствовать себя в роли зрителя, историка, искусствоведа.

Фото: ИА Хабаровский край сегодня

Я много езжу по стране. Признаться, хороших музеев мало, они зачастую повторяют друг друга. Краеведческие есть в каждом поселке и городе. Тебе обязательно расскажут об истории, природе, археологии и этнографии. Но в меняющемся мире музеи тоже должны меняться. Как сделать их непохожими? Рассказать историю о людях, которые живут в этом городе, объяснить, что значит для каждого из них это место, чем оно особенное. Есть большая страна, а есть маленькие человеческие истории. Люди здесь живут, эта история гораздо важнее для них.

В последнее время получилось несколько очень крепких экспозиций, которые точно работают на эту мысль: расскажите нам о нас. Сотрудники музея имени Арсеньева во Владивостоке задумались, как им описывать себя, что в их жизни самое главное? И пришли к неожиданному выводу, что самое главное для людей, которые живут во Владивостоке, не хронологическое время, а время личное. Оно состоит из расставаний, кто-то уходит в море, ожиданий и встреч. Эта идея позволила соединить времена, ибо так было всегда. Мужчины уходили в море, а женщины ждали их на берегу. Это оказалось людям очень интересно. И выяснилось, что к этому циклу жизни причастные не только моряки, но и весь город с торговлей, развлечениями.

В Находке музейщики тоже нашли отличную идею. Когда они стали описывать себя, то поняли, что их город менялся. Сначала это была торговая фактория, потом переселенческий центр, ссыльный, и, наконец, открытый порт на Дальнем Востоке. Экспозицию назвали «Города по имени Находка».

Фото: ИА Хабаровский край сегодня

Удачный проект осуществлен в Хабаровске, где работала временная выставка «Деньги Гражданской войны. Борьба престолов». Музей нашел возможность рассказать об очень сложном времени, трагическом, просто и понятно в виде захватывающей игры.

Когда музей находит свою историю, он становится интересен не только местным жителям, но и всей стране. Если ваша выставка станет постоянной, на нее смогли бы приезжать люди из других регионов. Это действительно стоит увидеть.