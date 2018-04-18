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Лифт в космос и полёт на Юпитер ждут челябинцев на интерактивной выставке
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Лифт в космос и полёт на Юпитер ждут челябинцев на интерактивной выставке 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Только до 13 мая в Челябинске проходит удивительная выставка-приключение «Космодрайв», которая в развлекательной форме подготовит Вас для полета в космос.
Почувствуйте себя в невесомости: центрифуга — обязательный тренажер для подготовки космонавтов к полету.
Лифт в космос: да, это возможно. При помощи технологии виртуальной реальности вы ощутите, как преодолеваете земную гравитацию и выходите в открытый космос.
Прогулка по Юпитеру: время осуществлять детские мечты. Окунитесь в атмосферу самой большой планеты в нашей системе, ну и конечно ощутите на себе гравитацию.
Поуправляйте космическим кораблем: а вы знали, чтобы пройти в космонавты, необходимо налетать 250 часов на самолете? Пройдите летную подготовку прямо на выставке и ощутите себя на скорости звука!
Миссия «Марсианин»: высадитесь на Марс, исследуйте красную планету, преодолейте холмы и пропасти.
И это лишь малая часть!
Организаторы выставки выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания образовательной функции. Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, а на информационных стендах рядом с каждым экспонатом краткое описание, интересные факты и история создания экспонатов.
Выставка открывает свои двери в ТРЦ «Гагарин Парк» только до 13 мая  Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»
Внимание! ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.
Сайт: космодрайв.рф  ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk
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